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ЭКОНОМИКА РБ


ОБЪЕМ ВЫПУЩЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ В РАМКАХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОГРАММ ДОСТИГ В 2019 ГОДУ ПОЧТИ 5 МЛРД РУБЛЕЙ - ГКНТ
15:04 27.01.2020

Объем выпущенной продукции и услуг в рамках научно-технических программ достиг в 2019 году почти 5 млрд. рублей, что на 2% выше объема 2018 года и превышает темпы производства в традиционных отраслях экономики. Об этом сообщил 24 января на республиканском собрании научной общественности, посвященном Дню белорусской науки председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

По его словам, за прошедший год созданы разработки, имеющие ключевое значение не только для экономики республики, но и представляющие интерес для мирового сообщества. Так, например, ученые КБТЭМ-ОМО создали и поставили на экспорт в Тайвань (мирового лидера в производстве микроэлектроники) лазерно-оптическую установку автоматизированной коррекции микроструктур фазосдвигающих фотошаблонов стоимостью более 1,6 млн. долларов для изготовления сверхбольших интегральных схем.

Совместно с машиностроителями учеными разработана бортовая система контроля самосвалов БелАЗ малой и средней грузоподъемности, обеспечивающая диагностику, сбор и обработку информации от различных датчиков, что позволяет данному виду карьерной техники опережать своих зарубежных конкурентов по безопасности движения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, для повышения конкурентоспособности нашей сельхозтехники в странах Азии и Южной Америки учеными разработана и освоена в производстве полуприцепная транспортно-технологическая система на трехосном шасси для внесения в почву твердых органических удобрений грузоподъемностью 25 тонн, характеризующаяся низким давлением на грунт и круглогодичным применением.

В медицине внедрены алгоритмы скрининга и вторичной профилактики колоректального рака, метод молекулярно-генетической и лучевой диагностики рака предстательной железы, что существенно повышает эффективность лечения этих серьезных заболеваний. Для борьбы с острыми кишечными инфекциями разработана линейка мультиплексных наборов лабораторного обнаружения кишечных вирусов, которые позволяют на ранних стадиях определить заболевание и оперативно назначить лечение.

Для создания новых сортов отечественных моторных топлив в БГУ создана и зарегистрирована в списке разрешенных к применению в Евросоюзе многофункциональная присадка к дизельному топливу на основе метиловых эфиров жирных кислот, которая по смазывающим, антиоксидантным и моющим характеристикам не уступает зарубежным аналогам, но в 1,5 раза ниже их цены.

Учеными-аграриями создан и проходит сортоиспытание новый сорт картофеля «Водар» с урожайностью более 70 тонн на гектар, имеющий повышенную устойчивостью фитозаболеваниям, к дефициту влаги и механическим повреждениям и предназначен, в первую очередь, для организаций системы быстрого питания.

Александр Шумилин также сообщил, что достигнутые успехи белорусских ученых подтверждены международным сообществом. В 2019 году в Глобальном международном индексе инноваций Беларусь заняла 72-е место, повысив свой рейтинг на 14 позиций по сравнению с 2018 годом. Для повышения международных рейтинговых оценок Госкомитетом совместно с Европейской экономической комиссией ООН продолжается реализация совместной программы по повышению эффективности научно-технической и инновационной деятельности в Беларуси.

ГКНТ совместно с НАН Беларуси уже подготовлен проект указа «О приоритетных направлениях научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2021-2025 годы», который одобрен комиссией по вопросам государственной научно-технической политики при Совете министров. На его основе в текущем году предстоит разработать новые государственные, отраслевые и региональные научно-технические программы с увеличением их экономической эффективности до 40%.
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