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ЭКОНОМИКА РБ
ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ БЕЛАРУСИ ПРЕВЫСИЛИ В 2019 ГОДУ ПРОГНОЗНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НА 0,5%
14:17 27.01.2020
Александр Лукашенко 27 января принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета Юрия Сенько.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, Александр Лукашенко попросил обратить особое внимание на формирование доходной части республиканского бюджета - выполнены ли доведенные показатели.
«Второй вопрос - о формировании доходной части бюджета в плане моих поручений в конце прошлого года. Было поручение вам и правительству (непосредственно премьер-министру Румасу) о дополнительных доходах республиканского бюджета. Я хотел бы услышать, как сработало ваше ведомство», - сказал он.
Лукашенко отметил, что в скором времени деятельность таможенных органов будет рассмотрена еще более подробно, в рамках отчета правительства об итогах работы экономики в прошлом году.
"По таможенным платежам, которые должны были поступить в бюджет нашей страны, - прогнозный показатель, доведенный нам Министерством финансов, выполнен на 100,5%", - проинформировал Юрий Сенько.
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