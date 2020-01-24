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ЭКОНОМИКА РБ
ACTIVECLOUD ЗАПУСТИЛ ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ ОБЛАЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ПАРТНЕРСТВЕ С А1
14:09 27.01.2020
Облачный провайдер ActiveCloud в партнерстве с провайдером телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг А1 запустил проект по созданию облачного ландшафта в дата-центре А1, обеспечивающем уровень отказоустойчивости Tier III.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ООО «Активные технологии», проект реализуется на базе услуги colocation, т. е. физического размещения серверного и телекоммуникационного оборудования в дата-центре А1, располагающем необходимыми ресурсами и техническими возможностями, чтобы обеспечить оказание ИКТ-услуг в соответствии с самыми строгими стандартами качества и сохранности данных.
«Данный проект позволит нам не только оказывать широкий спектр облачных услуг на базе современного дата-центра, но и строить географически распределенные катастрофоустойчивые решения для самых требовательных клиентов, используя ресурсы двух имеющихся в Беларуси ЦОД уровня отказоустойчивости Tier III», – сказал IT-директор ActiveCloud Руслан Райкевич.
ActiveCloud как один из ведущих поставщиков облачных решений, ИТ-инфраструктуры и хостинга постоянно работает над повышением качества услуг для наших клиентов и выводом на рынок услуг, отвечающих их самым требовательным запросам. Ключевым бизнес-запросом является обеспечение надежности и устойчивости услуг облачного провайдера. Для решения данной задачи используется технология распределенного хранения данных в нескольких центрах обработки данных с высоким уровнем отказоустойчивости.
Теперь у клиентов ActiveCloud появилась возможность разместить свои ресурсы в 7 дата-центрах мирового уровня в Беларуси, России и Литве.
ООО «Активные технологии» (бренд ActiveCloud) — первый облачный провайдер в Беларуси. Компания основана в 2003 году, в облачных технологиях с 2010 г.
Основное направление деятельности компании – предоставление облачной инфраструктуры для размещения корпоративных систем, приложений и сайтов; оказание услуг по аудиту и миграции в облако, информационной безопасности, проектированию и техническому сопровождению облачных решений. Среди услуг IaaS, SaaS, частные корпоративные облака, виртуальный хостинг.
Штат компании насчитывает более 100 сотрудников, основную часть которых составляют высококвалифицированные инженеры в сфере проектирования и обслуживания ИТ-инфраструктуры, сетей, виртуализации и безопасности.
ActiveCloud – аккредитованный регистратор доменных зон .BY и .БЕЛ в Беларуси, является официальным резидентом ПВТ с 21 сентября 2018 г.
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