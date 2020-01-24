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ЭКОНОМИКА РБ
НА СТОЛИЧНЫХ МИНИ-ЯРМАРКАХ ВАКАНСИЙ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ РАБОТУ ПРЕДЛОЖАТ 14 ОРГАНИЗАЦИЙ
13:34 27.01.2020
Три мини-ярмарки вакансий пройдут в столице на этой неделе, пишет агентство «Минск-Новости».
Как сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, первая мини-ярмарка вакансий пройдет 28 января в отделе обслуживания граждан № 2 (пр. Любимова, 14). В ней примут участие представители филиала «Сантехгазмонтаж» ОАО «Минскремстрой», ремонтно-реставрационного филиала ОАО «Минскремстрой», филиала «Завод строительных изделий», Минской дистанции гражданских сооружений УП «Минское отделение Белорусской железной дороги».
29 января на мини-ярмарке в отделе обслуживания граждан № 1 (ул. Я. Коласа, 69) о своих вакансиях расскажут сотрудники УП «Ремавтодор Октябрьского района Минска», СМУ № 1 УП «Минскметрострой», Октябрьского (г. Минска) районного отдела Департамента охраны, ООО «Флайзис», ООО «КСБ Виктори рестораны», государственного предприятия «Минсктранс», Моторвагонного депо Минск УП «Минское отделение Белорусской железной дороги», Минской дистанции гражданских сооружений УП «Минское отделение Белорусской железной дороги».
30 января в отделе обслуживания граждан № 3 (ул. Щербакова, 32) состоится мини-ярмарка вакансий с участием представителей филиала «Троллейбусный парк № 2» ГП «Минсктранс», ООО «Флайзис», ГП «ССУ № 4 УДМСиБ Мингорисполкома», АКУП «Спецкоммунавтотранс».
Время проведения всех мероприятий — с 10:00 до 12:00.
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