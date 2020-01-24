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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОЦЕДУРА ЗАКУПКИ ИЗ ОДНОГО ИСТОЧНИКА В БЕЛАРУСИ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕВЕДЕНА В ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ
13:03 27.01.2020

Процедура закупки из одного источника в Беларуси полностью переведена в цифровой формат.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, до настоящего времени процедура закупки из одного источника существовала в нашей стране лишь в «бумажном» виде. Национальный центр маркетинга разработал и запустил в работу новый формат, поддерживающий полную оцифровку проведения данной процедуры.

Благодаря новому формату, заказчик теперь имеет возможность провести на электронной торговой площадке (www.goszakupki.by) все важнейшие этапы закупки из одного источника. В цифровом поле осуществляется подача предложений потенциальными участниками и рассмотрение их заказчиком. Далее, здесь же проходит принятие решения о выборе участника процедуры закупки и заключение с ним договора. Цифровой договор незамедлительно передается в АСФР (Казначейство). Далее происходит автоматическое формирование справки на основании ранее размещенных заказчиком сведений. Каждый этап проводимой процедуры отображается в открытом доступе в хронологии событий, что обеспечивает ее максимальную доступность и прозрачность.

Заказчики, которые уже опробовали новый формат, отметили, что на организацию и проведение процедуры теперь уходит значительно меньше времени, т.к. большинство процессов автоматизировано и не требуют от заказчика повторения одних и тех же действий. Поставщики же товаров (работ, услуг) оценили доступность процедур, участие в которых ранее ограничивалось кругом приглашенных заказчиком лиц.
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