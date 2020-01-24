Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о взрыве на ОАО «Могилевдрев».

Напомним, в результате происшествия, имевшего место на участке отделки мебельного цеха предприятия 25 сентября 2018 года около 18 часов 30 минут, получили телесные повреждения семь работников.

Впоследствии 53-летняя работница предприятия скончалась от полученных телесных повреждений в учреждении здравоохранения. Еще у шести человек, согласно заключениям судебно-медицинских экспертиз, проведенных специалистами ГКСЭ, зафиксированы телесные повреждения различной степени тяжести (в том числе двум работникам причинены тяжкие телесные повреждения). Кроме того, оборудованию и зданию мебельного цеха причинен ущерб на сумму более 23 тысяч рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете Беларуси, в ходе расследования выполнен комплекс следственных и иных процессуальных действий. Проведены осмотры, очные ставки, допросы должностных лиц и работников ОАО «Могилевдрев», должностных лиц УП «БР Консалт» (компании, наделенной полномочиями по управлению и контролю за деятельностью ОАО «Могилевдрев»). Изучена изъятая документация, в том числе регламентирующая технику безопасности на производстве и определяющая лиц, ответственных за пожарную безопасность на предприятии.

Назначен и проведен ряд экспертных исследований: судебно-медицинские и сложные технические экспертизы (комплексная пожарно-промышленная техническая экспертиза, комиссионная техническая экспертиза систем вентиляции и аспирации, судебная комплексная комиссионная техническая экспертиза).

На основании анализа собранных доказательств следователями восстановлена картина событий, предшествовавших взрыву.

Так, в 2013 году произведена модернизация мебельного цеха №3 и по проекту предусматривалось использование в технологическом процессе взрывопожаробезопасных лаков на водной основе. В 2016 году УП «БР Консалт» инициировано объединение мебельных цехов № 1 и № 3 в один. В 2017 году исполнявший обязанности генерального директора ОАО «Могилевдрев» главный инженер предприятия дал указание объединить данные цеха, при этом не обеспечил проведение необходимых процедур, внесение изменений в проектную документацию и выполнение мероприятий по обеспечению взрывопожарной безопасности. После объединения в мебельном цехе №3 стали использовать взрывопожароопасные нитролаки, на которые не была рассчитана система вентиляции.

Данные и иные нарушения в результате неэффективной работы вентиляционной системы повлекли при выполнении отделочных работ 25 сентября 2018 года образование и накопление взрывоопасной паровоздушной смеси внутри воздуховодов вентиляционной системы и окрасочных кабин, привели к процессу химического самовозгорания лакокрасочного материала, возникновению по неосторожности пожара, с воспламенением и последующими взрывами топливно-воздушной смеси.

Помимо главного инженера, исполнявшего обязанности генерального директора, ответственным за выполнение требований правил пожарной безопасности и охраны труда являлся начальник мебельного цеха предприятия. Он также был ответственным за исправное техническое состояние и эксплуатацию технологического оборудования, вентиляционных систем в мебельном цехе, однако, более года не принимал мер для устранения нарушений.

Кроме того, по данным следствия, заместитель директора по техническим вопросам УП «БР Консалт», заведомо зная о проведенном в 2017 году объединении мебельных цехов, длительное время не принимал мер по контролю за выполнением должностными лицами ОАО «Могилевдрев» необходимых мероприятий по обеспечению безопасности проводимых работ и соблюдению технологической дисциплины работниками предприятия. При этом он должен был и мог выявить имеющиеся нарушения и принять меры к их устранению в силу возложенных на него служебных обязанностей.

Могилевским областным управлением Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты проведено специальное расследование для установления лиц, нарушивших законодательство о труде. Данное заключение приобщено к материалам уголовного дела.

Ход расследования уголовного дела находился на личном контроле Председателя Следственного комитета Ивана Носкевича.

Действия 38-летнего бывшего главного инженера, исполнявшего обязанности генерального директора, и 46-летнего бывшего начальника мебельного цеха ОАО «Могилевдрев» квалифицированы следователями по ч. 3 ст. 304 (нарушение правил пожарной безопасности) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Заместителю директора по техническим вопросам УП «БР Консалт» предъявлено обвинение по ст. 428 (служебная халатность) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Ко всем обвиняемым применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По установлению технических причин происшествия в марте 2019 года следователями внесено представление в адрес концерна «Беллесбумпром» для принятия соответствующих мер по недопущению подобных фактов на предприятиях деревообработки.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.