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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ МТС ПРЕДЛАГАЕТ НОВУЮ УСЛУГУ «X7»
12:29 27.01.2020

Компания МТС предлагает новую услугу «X7» для пользователей проводного интернета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, она обеспечивает доступ к интернету без ограничений по объему трафика на скорости до 200 Мбит/с.

Кроме того, в рамках услуги абоненты могут дополнительно подключить до четырех SIM-карт с безлимитом мобильного интернета и звонков во все сети.

Также пользователи услуги «X7» могут со скидкой приобрести мощный двухдиапазонный Wi-Fi-роутер (2,4/5 ГГц) и до трех ТВ-приставок. Стоимость каждого устройства в рамках специального предложения составит 5 рублей.

В новую услугу также включено более 85 каналов МТС ТВ и 6 пакетов лицензионного антивируса Dr.Web — для смартфонов и персональных компьютеров.

В течение первого года стоимость услуги «Х7» для новичков составит 35 рублей в месяц. Далее — 50 рублей в месяц.
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