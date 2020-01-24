ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.01.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ГОД В БЕЛАРУСИ ПОСТРОЯТ ЖИЛЬЕ ДЛЯ 15 ТЫСЯЧ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
11:54 27.01.2020

Не менее 15 тысяч многодетных семей начнут строительство жилья в 2020 году. Всего за год в Беларуси планируется ввести 4 миллиона жилых квадратов. Такие цифры озвучил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев в ходе состоявшегося 24 января заседания Брестского райисполкома.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, с этого года многодетные смогут получить жилье в течение года после постановки на учет. В очереди нуждающихся находятся более 37 тысяч семей, воспитывающих от трех и более детей. Они составляют 5% от общего числа.

«Конечно, для многодетных семей очень важен индивидуальный жилой дом, потому что он позволяет обеспечить и создать все необходимые условия для многодетной семьи, поэтому задача стоит максимально предлагать многодетным семьям строительства жилья в индивидуальной жилой застройке», - отметил Владимир Кухарев.

Вице-премьер также сообщил, что в регионах и Минске начнется активное строительство многoквартирных домов, где электроэнергия используется для отопления, горячего водoснабжения и приготовления пищи.

«Выгодно и то, что в стране установлены два льготных тарифа для владельцев этого вида жилья. Завершается строительство атомной электростанции, которая потребует загрузки. В нынешнем году постановлением Совмина всем регионам доведено задание по строительству жилья с электроотоплением, и оно должно быть выполнено», - резюмировал Владимир Кухарев.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.01.2020
валюта курс
EUR 2.3339
USD 2.1130
RUB 3.4178
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.01.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3339 -0.0096
USD 2.1130 -0.0007
RUB 3.4178 +0.0056
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3350 2.3400
USD 2.1180 2.1220
RUB 3.3950 3.4080
подробнее

Конвертация в банках
на 27.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1010 1.1040
EUR/RUB 68.5000 69.0000
USD/RUB 62.2000 62.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте