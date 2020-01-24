Не менее 15 тысяч многодетных семей начнут строительство жилья в 2020 году. Всего за год в Беларуси планируется ввести 4 миллиона жилых квадратов. Такие цифры озвучил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев в ходе состоявшегося 24 января заседания Брестского райисполкома.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, с этого года многодетные смогут получить жилье в течение года после постановки на учет. В очереди нуждающихся находятся более 37 тысяч семей, воспитывающих от трех и более детей. Они составляют 5% от общего числа.

«Конечно, для многодетных семей очень важен индивидуальный жилой дом, потому что он позволяет обеспечить и создать все необходимые условия для многодетной семьи, поэтому задача стоит максимально предлагать многодетным семьям строительства жилья в индивидуальной жилой застройке», - отметил Владимир Кухарев.

Вице-премьер также сообщил, что в регионах и Минске начнется активное строительство многoквартирных домов, где электроэнергия используется для отопления, горячего водoснабжения и приготовления пищи.

«Выгодно и то, что в стране установлены два льготных тарифа для владельцев этого вида жилья. Завершается строительство атомной электростанции, которая потребует загрузки. В нынешнем году постановлением Совмина всем регионам доведено задание по строительству жилья с электроотоплением, и оно должно быть выполнено», - резюмировал Владимир Кухарев.