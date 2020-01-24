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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ СЕРТИФИЦИРОВАНО БОЛЕЕ 1500 ГЕКТАРОВ СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ
11:45 27.01.2020

В Беларуси для производства органической продукции сертифицировано более 1500 гектаров сельскохозяйственных земель.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, в настоящее время производством органической продукции в Беларуси занимается порядка 29 субъектов хозяйствования, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства граждан, сельскохозяйственные и другие организации Брестской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областей. Произведено около 2,6 тыс. тонн и 300 литров органической продукции.

Напомним, закон Республики Беларусь от 9 ноября 2018 г. № 144–3 «О производстве и обращении органической продукции» вступил в силу с 18 ноября 2019 г. Документ разработан с учетом международного опыта развития органического сельского хозяйства в странах ближнего и дальнего зарубежья. Его целью является развитие производства органической продукции в Республике Беларусь для обеспечения населения, реализации на экспорт, а также сохранения и рационального использования природных ресурсов в процессе производства и обращения органической продукции.

План мероприятий, разработанный в целях реализации закона, и предусматривающий конкретные шаги по разработке нормативных правовых актов и принятию других необходимых мер для развития органического сельского хозяйств, выполнен в полном объеме.

Государственным предприятием «Белорусский государственный центр аккредитации» аккредитованы следующие органы по сертификации: орган по сертификации продукции РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по продовольствию» и орган по сертификации продукции и услуг РУП «Белорусский государственный институт метрологии», которые охватывают все категории органической продукции и процессов ее производства.

В целях увеличения объемов производства и обращения органической продукции Комитетами по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов реализуются разработанные Мероприятия по организации, развитию производства и обращения органической продукции.

НАН Беларуси осуществляются научно-методические разработки методов и способов производства и обращения органической продукции с учетом соответствующих методик, применяемых в мировой практике.

Учреждениями аграрного образования внесены дополнения в учебные программы повышения квалификации и стажировки специалистов агрономической и зоотехнической служб, руководителей крестьянских (фермерских) хозяйств, а также руководителей сельскохозяйственных организаций по изучению нормативной правовой базы в области производства и обращения органической продукции, а также изучения международного опыта в данной области.

В целях популяризации теоретической и практической информации по органическому сельскому хозяйству проводятся международные научно -практические конференции, заседания круглых столов (в том числе выездные), организовываются образовательные визиты производителей органической продукции в другие страны.
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