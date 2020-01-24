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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ В 2019 ГОДУ ПОСТРОЕНО 46,9 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
10:46 27.01.2020
В 2019 году организациями всех форм собственности построено 46,9 тыс. новых квартир.
Как сообщает Национальный статистический комитет, введено в эксплуатацию 4061,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1 619,1 тыс. квадратных метров общей площади, или 39,9% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 1 165 тыс. квадратных метров.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 1 327,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 32,7% от общего ввода по республике.
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