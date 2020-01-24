ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.01.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ В 2019 ГОДУ ПОСТРОЕНО 46,9 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
10:46 27.01.2020

В 2019 году организациями всех форм собственности построено 46,9 тыс. новых квартир.

Как сообщает Национальный статистический комитет, введено в эксплуатацию 4061,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1 619,1 тыс. квадратных метров общей площади, или 39,9% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 1 165 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 1 327,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 32,7% от общего ввода по республике.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.01.2020
валюта курс
EUR 2.3339
USD 2.1130
RUB 3.4178
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.01.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3339 -0.0096
USD 2.1130 -0.0007
RUB 3.4178 +0.0056
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3350 2.3400
USD 2.1180 2.1220
RUB 3.3950 3.4080
подробнее

Конвертация в банках
на 27.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1010 1.1040
EUR/RUB 68.5000 69.0000
USD/RUB 62.2000 62.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте