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ЭКОНОМИКА РБ
РУП «БЕЛТЕЛЕКОМ» С 10 ФЕВРАЛЯ ЗАКРЫВАЕТ 30-МИНУТНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП С ПОРТАЛА АВТОРИЗАЦИИ В СЕТИ WI-FI
10:41 27.01.2020
С 10 февраля 2020 года 30-минутный бесплатный доступ с портала авторизации (самообслуживания) закрывается на сети Wi-Fi РУП «Белтелеком» (BELTELECOM и byflyWIFI).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, бесплатный доступ через сеть Wi-Fi к информационным ресурсам государственных органов, печатных изданий и средств массовой информации сохраняется.
С 10 февраля 2020 года оптимизируется линейка номиналов карт доступа Wi-Fi. Для реализации на портале авторизации (самообслуживания) остаются доступны наиболее популярные номиналы карт доступа Wi-Fi: 60 минут, 1 сутки, 5 суток.
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