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ЭКОНОМИКА РБ
ТОПЛИВО НА АЗС БЕЛАРУСИ ПОДОРОЖАЛО
09:28 27.01.2020
Розничные цены на автомобильное топливо на белорусских АЗС с 26 января повысились.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белнефтехим», теперь цена бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1,68 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,78 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,00 рубля, ДТ – 1,78 рубля.
Отметим, что это уже четвертое подорожание в наступившем году.
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