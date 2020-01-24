ЭКОНОМИКА РБ

ТОПЛИВО НА АЗС БЕЛАРУСИ ПОДОРОЖАЛО

09:28 27.01.2020 Розничные цены на автомобильное топливо на белорусских АЗС с 26 января повысились. Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белнефтехим», теперь цена бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1,68 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,78 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,00 рубля, ДТ – 1,78 рубля. Отметим, что это уже четвертое подорожание в наступившем году.