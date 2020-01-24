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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОДУКЦИЯ ОБЩЕПИТА «БЕЛОРУСНЕФТИ» ТЕПЕРЬ МОЖЕТ ПОСТАВЛЯТЬСЯ И ЗА ПРЕДЕЛЫ СТРАНЫ
18:07 24.01.2020
РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт» теперь может поставлять продукцию шоковой заморозки собственного производства в страны Евразийского экономического союза.
Как пишет портал neft.by, на днях предприятие получило соответствующее разрешение. К слову, впервые в истории компании.
Шницель свиной рубленый со стручковой фасолью, котлета из цыпленка с сыром и томлеными овощами, бедро цыпленка с печеным картофелем - всего шесть видов быстрозамороженных кулинарных изделий от «Минскоблнефтепродукта» могут быть предложены покупателям стран-соседок.
«Эти виды продукции прошли необходимые лабораторные испытания, которые подтвердили, что они отвечают техническим регламентам Таможенного союза стран ЕАЭС. Как результат – предприятию выдана декларация соответствия на шесть позиций кулинарных изделий. Документ позволяет реализовывать эту продукцию на территории Евразийского экономического союза», - рассказал начальник управления розничной торговли дочернего предприятия Сергей Кирелюк.
Собственное производство продукции общепита на базе предприятия создано около двух лет назад. В прошлом году здесь освоили также выпуск кулинарных изделий высокой степени готовности шоковой заморозки. Востребованные полуфабрикаты «Минскоблнефтепродукт» поставляет не только в свою сеть АЗС, но и других дочерних предприятий «Белоруснефти». Теперь же география реализации обещает стать еще шире.
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