РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт» теперь может поставлять продукцию шоковой заморозки собственного производства в страны Евразийского экономического союза.

Как пишет портал neft.by, на днях предприятие получило соответствующее разрешение. К слову, впервые в истории компании.

Шницель свиной рубленый со стручковой фасолью, котлета из цыпленка с сыром и томлеными овощами, бедро цыпленка с печеным картофелем - всего шесть видов быстрозамороженных кулинарных изделий от «Минскоблнефтепродукта» могут быть предложены покупателям стран-соседок.

«Эти виды продукции прошли необходимые лабораторные испытания, которые подтвердили, что они отвечают техническим регламентам Таможенного союза стран ЕАЭС. Как результат – предприятию выдана декларация соответствия на шесть позиций кулинарных изделий. Документ позволяет реализовывать эту продукцию на территории Евразийского экономического союза», - рассказал начальник управления розничной торговли дочернего предприятия Сергей Кирелюк.

Собственное производство продукции общепита на базе предприятия создано около двух лет назад. В прошлом году здесь освоили также выпуск кулинарных изделий высокой степени готовности шоковой заморозки. Востребованные полуфабрикаты «Минскоблнефтепродукт» поставляет не только в свою сеть АЗС, но и других дочерних предприятий «Белоруснефти». Теперь же география реализации обещает стать еще шире.