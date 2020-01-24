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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ ТРЕХ ТЫСЯЧ ГРАЖДАН В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДСТАВИЛИ В 2019 ГОДУ НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ
18:02 24.01.2020
В Витебской области в 2019 году налоговые декларации (расчеты) по подоходному налогу с физических лиц представлены 3268 гражданами области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Витебской области, общее количество физических лиц, представивших налоговые декларации (расчеты), по сравнению с 2018 годом увеличилось на 11,5%. Сумма подоходного налога, подлежащая доплате в бюджет 1562 плательщиками, составила 2280,4 тыс. рублей.
В то же время 60 физическим лицам, обратившимся в налоговый орган за предоставлением налоговых вычетов, возвращено либо зачтено в счет уплаты будущих платежей 54,6 тыс. рублей.
Наибольшее количестве граждан, представивших декларации, в Первомайском районе (730) и Октябрьском районах Витебска (494), а также в Полоцком районе (457).
С нарушением срока декларации представлены 331 плательщиком, которым по результатам камеральных проверок дополнительно предъявлено к уплате 339,0 тыс. рублей.
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