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ЭКОНОМИКА РБ


ВЕСНОЙ ЭТОГО ГОДА В МИНСКЕ ВПЕРВЫЕ СОСТОИТСЯ САМЫЙ КРУПНЫЙ В БЕЛАРУСИ ФОРУМ ДЛЯ ЖЕНЩИН
17:53 24.01.2020

Весной этого года в Минске впервые состоится самый крупный в Беларуси форум для женщин – Global Women Forum.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белинвестбанка, 7 марта в одном зале соберутся более 3000 представительниц прекрасного пола. Организаторы мероприятия поставили перед собой цель – сделать как можно больше белорусских женщин счастливее через новые знания и общение в кругу единомышленниц.

Женский форум будет интересен для женщин любого возраста и типа занятости: для женщин в бизнесе и с бизнес-амбициями, для тех, кто хочет построить карьеру без ущерба семье, для женщин, которые хотят развиваться гармонично во всех сферах жизни, а также для мам в декрете.

Спикеры Global Women Forum затронут такие волнующие для женщин темы, как отношения, бизнес и карьера, предназначение, воспитание детей. Также на форуме пройдет панельная дискуссия на тему собственного дела, где белорусские предпринимательницы поделятся тем, как смогли построить и развить успешный бизнес.

Возможность провести время с пользой для участниц Global Women Forum со статусом vip и platinum представилась уже 21 января. В этот день для них был организован первый женский завтрак.

Белинвестбанк, который одним из первых в стране начал оказывать поддержку женскому бизнесу, выступает генеральным партнером этого масштабного мероприятия.

На первый женский завтрак в рамках Global Women Forum собралось порядка 150 участниц.

Следующий женский завтрак в рамках Global Women Forum состоится 18 февраля.
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