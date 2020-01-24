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ЭКОНОМИКА РБ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ ЭПОХИ КОНСТРУКТИВИЗМА НА ПРОСПЕКТЕ НЕЗАВИСИМОСТИ В МИНСКЕ ВЫСТАВЯТ НА ТОРГИ ПО СНИЖЕННОЙ ВДВОЕ ЦЕНЕ
17:48 24.01.2020
Памятник архитектуры эпохи конструктивизма на проспекте Независимости, 79 в Минске выставят на торги по сниженной вдвое цене.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, повторный аукцион состоится 26 февраля 2020 года. Он будет первым из запланированных к проведению комитетом «Минскгоримущество» в текущем году.
По информации комитета, здание будет продаваться по рыночной стоимости, с заключением договора аренды земельного участка, необходимого для обслуживания недвижимого имущества, с понижением начальной цены продажи на 50%. Торги начнутся с 3527 964 рублей 16 копеек.
Общая площадь 4-этажного здания, имеющего статус историко-культурной ценности – 3558,6 кв. м площадь земельного участка – 0,1711 га. Функциональное назначение объекта определено как административно-деловое. Объект длительное время не использовался. Ожидается, что значительное понижение начальной цены заинтересует представителей бизнеса, которые внесут свою лепту в восстановление исторического наследия столицы.
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