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ЭКОНОМИКА РБ
В КОМИТЕТЕ ГОСКОНТРОЛЯ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 30 ЯНВАРЯ СОСТОИТСЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ КАДРАМИ
17:31 24.01.2020
Комитет государственного контроля Гомельской области 30 января проводит «горячую телефонную линию» по вопросу обеспеченности сельхозорганизаций кадрами и полноты предоставления льгот молодым специалистам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля области, специалисты внимательно изучат каждое обращение, изложенные проблемы и недостатки будут рассмотрены и получат объективную оценку, конструктивные предложения найдут применение в рамках компетенции контрольного ведомства.
Обратиться на «горячую телефонную линию» и задать вопрос можно с 12-00 до 13-00 по телефонам в Гомеле: 8 (0232) 23-83-73, 8 (0232) 23-83-70.
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