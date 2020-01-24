Комитет государственного контроля Гомельской области 30 января проводит «горячую телефонную линию» по вопросу обеспеченности сельхозорганизаций кадрами и полноты предоставления льгот молодым специалистам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля области, специалисты внимательно изучат каждое обращение, изложенные проблемы и недостатки будут рассмотрены и получат объективную оценку, конструктивные предложения найдут применение в рамках компетенции контрольного ведомства.

Обратиться на «горячую телефонную линию» и задать вопрос можно с 12-00 до 13-00 по телефонам в Гомеле: 8 (0232) 23-83-73, 8 (0232) 23-83-70.