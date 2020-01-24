ЭКОНОМИКА РБ

НА УЛИЦЕ МАТУСЕВИЧА В МИНСКЕ ДЛЯ АВТОБУСА № 181Э ВВОДИТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОСТАНОВКА «ГАРАЖИ»

17:25 24.01.2020 Для автобусного маршрута № 181Э «Каменная горка — 5 — ДС «Масюковщина» с 3 февраля 2020 года вводится дополнительная остановка «Гаражи» на ул. Матусевича. Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», маршруту присваивается статус скоростного. «Данное нововведение связано с необходимостью доставки детей из микрорайона Домбровка к школам и детским садам в других районах Минска», - пояснили на предприятии.