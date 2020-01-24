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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛЕНЫ ДАТЫ БЕСПЛАТНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН АДВОКАТАМИ В 2020 ГОДУ
17:08 24.01.2020
На заседании Совета Белорусской республиканской коллегии адвокатов утверждены даты бесплатных консультаций малоимущих граждан.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, в этом году адвокаты проконсультируют по случаю следующих государственных праздников и памятных дат:13 марта – Дня Конституции Беларуси, 8 мая – Дня Победы, 26 июня – Дня образования адвокатуры Беларуси, 1 октября – Дня пожилых людей, 4 декабря – Дня юриста.
Как правило, в эти дни бесплатно консультируют во всех адвокатских образованиях страны. Адвокаты разъясняют действующее законодательство в области трудового, гражданского, семейного и жилищного права.
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