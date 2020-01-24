За 2019 год инспекциями Могилевской области проведено 123 мониторинга в отношении 118 субъектов хозяйствования, в ходе проведения которых нарушения (недостатки) установлены во всех случаях их проведения, в отдельных случаях – повторно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Могилевской области, наиболее часто нарушения выявляются в сфере розничной торговли и связаны с нарушением порядка приема денежных средств при реализации товаров, а именно принятием наличных денежных средств без использования кассового оборудования; порядка использования кассового оборудования, а именно: отсутствием платежного терминала, установкой кассового аппарата в местах, недоступных для визуального просмотра покупателем (потребителем) информации индикатора потребителя кассового аппарата, отображающего сумму денежных средств, проведенную по кассовому аппарату.

При установлении в ходе мониторинга нарушений представителю субъекта вручаются рекомендации об их устранении. При установлении в ходе проведения повторного мониторинга нарушений, аналогичных выявленным ранее, принимается решение о применении в установленном законодательством порядке мер административной ответственности.