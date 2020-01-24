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ЭКОНОМИКА РБ
ДОКТОРСКИЕ И КАНДИДАТСКАЯ ДИССЕРТАЦИИ СОТРУДНИКОВ БГУ ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ ПО ИТОГАМ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА ВАК БЕЛАРУСИ
16:20 24.01.2020
Докторские и кандидатская диссертации сотрудников БГУ признаны лучшими по итогам ежегодного конкурса Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Республики Беларусь.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, среди докторских диссертаций в номинации «социально-экономические и общественные науки» лучшей признана «Методическая система повышения эффективности обучения студентов-механиков в информационно-образовательной среде классического университета» первого проректора БГУ Дмитрия Медведева, а в категории «естественные науки» научная работа «Робастность байесовских и последовательных статистических решений» заведующего кафедрой теории вероятностей и математической статистики ФПМИ Алексея Харина.
Среди кандидатских диссертаций в области «гуманитарные науки» высоко оценена работа заместителя декана факультета международных отношений Елены Пильгун «Семантика и прагматика кризисного дискурса».
Всего лауреатами ежегодного конкурса стали 21 ученый в четырех номинациях среди докторских диссертаций и шести – кандидатских.
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