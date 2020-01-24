Докторские и кандидатская диссертации сотрудников БГУ признаны лучшими по итогам ежегодного конкурса Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Республики Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, среди докторских диссертаций в номинации «социально-экономические и общественные науки» лучшей признана «Методическая система повышения эффективности обучения студентов-механиков в информационно-образовательной среде классического университета» первого проректора БГУ Дмитрия Медведева, а в категории «естественные науки» научная работа «Робастность байесовских и последовательных статистических решений» заведующего кафедрой теории вероятностей и математической статистики ФПМИ Алексея Харина.

Среди кандидатских диссертаций в области «гуманитарные науки» высоко оценена работа заместителя декана факультета международных отношений Елены Пильгун «Семантика и прагматика кризисного дискурса».

Всего лауреатами ежегодного конкурса стали 21 ученый в четырех номинациях среди докторских диссертаций и шести – кандидатских.