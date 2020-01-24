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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ВЫБЕРУТ ЛУЧШЕГО ЛЕСНИЧЕГО 2019 ГОДА»
16:13 24.01.2020

В Беларуси определят «Лучшего лесничего 2019 года».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, конкурс профессионального мастерства объединит настоящих мастеров своего дела. Победителя выберут в начале февраля. «Лучший лесничий 2019 года» получит не только диплом Министерства лесного хозяйства, но и ценный подарок стоимостью до 50 базовых величин.

Первый этап конкурса уже состоялся: каждая область выдвинула своего претендента на звание лучшего лесничего страны. Теперь специальной комиссии предстоит рассмотреть 6 кандидатур. Это представители Барановичского, Богушевского, Слуцкого, Островецкого, Кличевского и Гомельского опытного лесхозов.

Претенденты будут оцениваться по 20 различным показателям, среди которых – выполнение работ по лесовосстановлению и лесоразведению, проведение рубок ухода, борьба с лесными пожарами и браконьерством и многое другое. Не останутся без внимания деловые и профессиональные качества конкурсантов, а также их стаж работы в организациях Министерства лесного хозяйства.

Отметим, что конкурс «Лучший лесничий года» стал уже традиционным. Главная его цель – повышение профессионального мастерства работников подчиненных организаций и их материальное стимулирование. Ожидается, что награждение победителя конкурса состоится в середине февраля во время итогового заседания коллегии Министерства лесного хозяйства.
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