|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.01.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРОДНЕНСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАМОЖНИ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ ЗА 2019 ГОД УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 22%
15:54 24.01.2020
От деятельности Гродненской региональной таможни поступления в бюджет за 2019 год увеличились на 22% и составили в денежном эквиваленте более 500 млн. рублей. Такие цифры озвучил начальник таможни Андрей Ковальчук 23 января на совещании, на котором подведены итоги работы Гродненской региональной таможни в 2019 году.
По его словам, внешнеторговый оборот вырос на 7,5% и составил более 5 млрд. долларов США.
Увеличилось количество деклараций на товары, в том числе следующие на территорию ЕАЭС товары транзитом, в отдельных пунктах пропуска рост достигал 40%. Всего же через пункты пропуска таможни перемещено 34 млн. тонн товаров.
Транспортных средств проследовало более 5 млн., из них – более 3 млн. легковых автомобилей, порядка 1,2 млн. грузовых, 93 тыс. автобусов и 640 тыс. железнодорожных вагонов, свыше 200 самолетов и 400 плавсредств.
Количество пересекающих границу физических лиц по отношению к 2018 году увеличилось на 570 тыс., всего таможенную границу через пункты пропуска в прошлом году пересекло более 10 млн. 900 тыс. человек.
«Такое увеличение количества физических лиц, равно как и рост товаротранспортных потоков – это в том числе результат масштабной работы, проводимой Государственным таможенным комитетом и Гродненской региональной таможней по созданию благоприятных условий для пересечения границы, ведения бизнеса за счет автоматизации и оптимизации таможенных процедур, развития пограничной инфраструктуры», - отметил начальник таможни.
Андрей Ковальчук подчеркнул, что результатов удается достигать при взаимодействии с руководством области и города, представителями смежных структур, а также в рамках реализации международных проектов.
В 2019 году завершены работы по реконструкции пункта пропуска «Брузги», пропускная способность которого по грузовому направлению возросла с 700 до 1600 автомобилей в сутки.
По завершении строительства еще двух транспортно-логистических центров в таможне создана система таких ТЛЦ, расположенных в непосредственной близости от наиболее крупных пунктов пропуска «Брузги», «Каменный Лог» и «Берестовица».
В преддверии II Европейских Игр в пунктах пропуска таможни введены в эксплуатацию 50 электронных информационных табло. Арсенал таможни пополнился еще одним мобильным инспекционно-досмотровым комплексом, трехмерными томографами, анализаторами наркотических средств и взрывчатых веществ.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.01.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 24.01.2020
Курсы в банках
на 24.01.2020
Конвертация в банках
на 24.01.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте