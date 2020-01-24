От деятельности Гродненской региональной таможни поступления в бюджет за 2019 год увеличились на 22% и составили в денежном эквиваленте более 500 млн. рублей. Такие цифры озвучил начальник таможни Андрей Ковальчук 23 января на совещании, на котором подведены итоги работы Гродненской региональной таможни в 2019 году.

По его словам, внешнеторговый оборот вырос на 7,5% и составил более 5 млрд. долларов США.

Увеличилось количество деклараций на товары, в том числе следующие на территорию ЕАЭС товары транзитом, в отдельных пунктах пропуска рост достигал 40%. Всего же через пункты пропуска таможни перемещено 34 млн. тонн товаров.

Транспортных средств проследовало более 5 млн., из них – более 3 млн. легковых автомобилей, порядка 1,2 млн. грузовых, 93 тыс. автобусов и 640 тыс. железнодорожных вагонов, свыше 200 самолетов и 400 плавсредств.

Количество пересекающих границу физических лиц по отношению к 2018 году увеличилось на 570 тыс., всего таможенную границу через пункты пропуска в прошлом году пересекло более 10 млн. 900 тыс. человек.

«Такое увеличение количества физических лиц, равно как и рост товаротранспортных потоков – это в том числе результат масштабной работы, проводимой Государственным таможенным комитетом и Гродненской региональной таможней по созданию благоприятных условий для пересечения границы, ведения бизнеса за счет автоматизации и оптимизации таможенных процедур, развития пограничной инфраструктуры», - отметил начальник таможни.

Андрей Ковальчук подчеркнул, что результатов удается достигать при взаимодействии с руководством области и города, представителями смежных структур, а также в рамках реализации международных проектов.

В 2019 году завершены работы по реконструкции пункта пропуска «Брузги», пропускная способность которого по грузовому направлению возросла с 700 до 1600 автомобилей в сутки.

По завершении строительства еще двух транспортно-логистических центров в таможне создана система таких ТЛЦ, расположенных в непосредственной близости от наиболее крупных пунктов пропуска «Брузги», «Каменный Лог» и «Берестовица».

В преддверии II Европейских Игр в пунктах пропуска таможни введены в эксплуатацию 50 электронных информационных табло. Арсенал таможни пополнился еще одним мобильным инспекционно-досмотровым комплексом, трехмерными томографами, анализаторами наркотических средств и взрывчатых веществ.