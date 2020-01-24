ЭКОНОМИКА РБ

МАРШРУТ ЭКСПРЕССНЫХ АВТОБУСОВ № 1412-ТК «КОМАРОВСКИЙ РЫНОК - ТД ЖДАНОВИЧИ» ИЗМЕНИТСЯ С 5 ФЕВРАЛЯ

15:09 24.01.2020 Маршрут экспрессных автобусов № 1412-ТК «Комаровский рынок - ТД Ждановичи» с 5 февраля изменится. Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», движение автобусов экспрессного маршрута № 1412-ТК «Комаровский рынок - ТД Ждановичи» в обоих направлениях от остановки «Индустриально-педагогический колледж» до остановки «Чигладзе» будет организовано по ул. Жудро, Ольшевского с выполнением остановочных пунктов «Жудро», «Поликлиника №12», «Данилы Сердича», «Проспект Пушкина» и далее по действующей трассе.