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ЭКОНОМИКА РБ
МАРШРУТ ЭКСПРЕССНЫХ АВТОБУСОВ № 1412-ТК «КОМАРОВСКИЙ РЫНОК - ТД ЖДАНОВИЧИ» ИЗМЕНИТСЯ С 5 ФЕВРАЛЯ
15:09 24.01.2020
Маршрут экспрессных автобусов № 1412-ТК «Комаровский рынок - ТД Ждановичи» с 5 февраля изменится.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», движение автобусов экспрессного маршрута № 1412-ТК «Комаровский рынок - ТД Ждановичи» в обоих направлениях от остановки «Индустриально-педагогический колледж» до остановки «Чигладзе» будет организовано по ул. Жудро, Ольшевского с выполнением остановочных пунктов «Жудро», «Поликлиника №12», «Данилы Сердича», «Проспект Пушкина» и далее по действующей трассе.
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