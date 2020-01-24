Александр Лукашенко 24 января совершает рабочую поездку в Шклов.

Как сообщает пресс-служба президента, изначально ожидалось, что он побывает только на РУП "Завод газетной бумаги". Однако, прибыв туда с утра, он заявил, что намерен посетить и Шкловский маслодельный завод, льнозавод и деревообрабатывающее предприятие "Шклов Форест ЛТД".

Посещая завод газетной бумаги, Александр Лукашенко потребовал надежно защищать интересы Беларуси в работе с зарубежными партнерами и напомнил об импортозамещении.

В частности, обсуждалась реализация инвестиционного проекта по созданию бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов. Первоначально предприятие сотрудничало с известной в мире чешской компанией - поставщиком оборудования. Однако в итоге реализация проекта затянулась, а часть оборудования оказалась неподходящей. Начались судебные тяжбы с чешской компанией, которые не закончились до сих пор.

Александр Лукашенко жестко потребовал, чтобы интересы белорусской стороны неукоснительно были защищены, и это касается не только конкретного случая.