В рамках ежегодного предоставления государственной поддержки духовным учебным заведениям Белорусской православной церкви Александр Лукашенко подписал распоряжение о выделении в 2020 году около Br1,232 млн аппарату Уполномоченного по делам религий и национальностей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, деньги будут выделены из резервного фонда президента и направлены на оплату труда преподавателей и работников, обеспечивающих образовательный процесс, выплаты стипендий студентам и учащимся ряда духовных учебных заведений.

При этом Минской духовной академии выделят Br239 тыс., Минской духовной семинарии – Br395,9 тыс., Витебской духовной семинарии – Br339,7 тыс., Минскому духовному училищу Минской епархии – Br257,2 тыс.

Объемы выделяемых средств определены согласно требованиям законодательства, применяемым в отношении бюджетных организаций, с учетом штатного расписания образовательных учреждений Белорусской православной церкви и количества обучающихся в них.