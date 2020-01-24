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ЭКОНОМИКА РБ
АППАРАТУ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ И НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ВЫДЕЛЯТ В 2020 ГОДУ ОКОЛО BR1,232 МЛН
14:38 24.01.2020
В рамках ежегодного предоставления государственной поддержки духовным учебным заведениям Белорусской православной церкви Александр Лукашенко подписал распоряжение о выделении в 2020 году около Br1,232 млн аппарату Уполномоченного по делам религий и национальностей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, деньги будут выделены из резервного фонда президента и направлены на оплату труда преподавателей и работников, обеспечивающих образовательный процесс, выплаты стипендий студентам и учащимся ряда духовных учебных заведений.
При этом Минской духовной академии выделят Br239 тыс., Минской духовной семинарии – Br395,9 тыс., Витебской духовной семинарии – Br339,7 тыс., Минскому духовному училищу Минской епархии – Br257,2 тыс.
Объемы выделяемых средств определены согласно требованиям законодательства, применяемым в отношении бюджетных организаций, с учетом штатного расписания образовательных учреждений Белорусской православной церкви и количества обучающихся в них.
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