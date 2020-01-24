Более 12 тысяч незадекларированных единиц комплектующих к электрооборудованию выявили брестские таможенники в одном из грузовиков, пересекающих белорусско-польскую границу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, машина RENO следовала из Италии на территорию ЕАЭС через пункт пропуска «Козловичи».

Согласно представленным к оформлению документам, в грузовом отсеке авто, принадлежавшем российской фирме-перевозчику, переввозилась партия электрошкафов и электрообрудования. Однако таможенный осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса позволил выявить незаконные довложения – крупную партию комплектующих к ввозимому оборудованию.

По предварительной оценке, общая стоимость незадекларированных комплектующих составила свыше 50 тыс. белорусских рублей.

По факту недекларирования Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости товаров, являющихся предметами административного правонарушения, без их конфискации.

Всего в 2019 г. в пункте пропуска «Козловичи» брестские таможенники выявили порядка 570 фактов перемещения партий различных товаров без декларирования.