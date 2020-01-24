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ЭКОНОМИКА РБ


БМЗ В 2019 ГОДУ РЕАЛИЗОВАЛ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ НА 368 МЛН ДОЛЛАРОВ
13:31 24.01.2020

В 2019 году ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» реализовало потребителям около 740 тысяч тонн инновационной продукции на сумму свыше $368 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, ее доля в общем объеме отгрузки завода составляет 27,3%.

В минувшем году на БМЗ выпускалось 265 видов инновационной продукции, 12 из них были освоены впервые. Так, начато производство новых видов сталей арматурных марок, горячекатаных труб для нефтегазовой отрасли и легированной катанки. Кроме того, заводскими специалистами в 2019-м были изготовлены и отгружены опытные партии 29 инновационных видов продукции: от проката для изготовления автокомпонентов для брендовых автопроизводителей до металлокорда для ведущих шинных компаний. Их внедрение и освоение в производстве запланировано после прохождения всех необходимых испытаний.

На БМЗ выполнено также 148 научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ. В периодических изданиях Беларуси, России и Италии опубликовано 64 научные статьи, авторами которых являются специалисты БМЗ.

В 2019 году общие затраты в исследования и разработки БМЗ, имеющего с 2017-го статус научной организации, составили около $7,6 млн. Примечательно, что фактически все указанные средства были освоены собственными силами — сотрудниками исследовательского центра, технического управления, центральной заводской лаборатории и управления проектирования и реконструкции.
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