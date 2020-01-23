Вопросы поддержки экспорта и эффективности участия предприятий в международных выставках рассмотрели на семинаре, который прошел на базе Могилевского областного исполнительного комитета.

Организаторами выступили комитет экономики облисполкома, Центр экспорта Могилевской области (функционирующий на базе ОАО «Могилевское агентство регионального развития»), Могилевская ассоциация промышленников и предпринимателей.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, во время семинара были затронуты вопросы реализации государственных мер, предусмотренных указом № 412 от 14.11.2019 «О поддержке экспорта». Документ направлен на уменьшение издержек белорусских субъектов хозяйствования и тем самым создание дополнительных условий для увеличения объемов экспорта товаров и услуг.

Указом внедрены инструменты поддержки экспорта, широко применяемые государствами - членами Всемирной торговой организации, в том числе партнерами Беларуси по Евразийскому экономическому союзу. В частности, предусматривается возможность компенсации за счет средств бюджета до 50% расходов экспортеров по участию в международных специализированных выставках в иностранных государствах, что позволит наладить прямые контакты с потенциальными потребителями и оценить конкурентов. Аналогичная возможность компенсации расходов предусмотрена по проведению оценки соответствия продукции в иностранных государствах. Прохождение сертификации за рубежом, как правило, достаточно обременительно с финансовой и организационной точек зрения, особенно для малого и среднего бизнеса, доля которого постепенно возрастает в белорусском экспорте. Так, согласно статистическим данным, уже преодолен рубеж в 30% в доле экспорта товаров и услуг, производимых и оказываемых субъектами малого и среднего предпринимательства нашего региона.

Кроме того, в рамках семинара состоялась дискуссия на тему «Критерии выбора международных выставок. Практические советы по участию в международных выставках», где представители крупных могилевских предприятий поделились собственными реальными историями успеха по наращиванию объемов экспорта благодаря участию в международных специализированных выставках и ярмарках в иностранных государствах. Благодаря комплексному механизму взаимодействия и целенаправленной работе с разными структурами в иностранных государствах большая часть продукции, производимой в ОАО «Ольса», идет сегодня на экспорт. Немаловажную роль в этом играет постоянная выстроенная работа по участию в отраслевых выставках, что дает дополнительные возможности получить большие перспективы всему производству и стимулирует развитие имиджа компании на международных рынках.

Центр экспорта Могилевской области в своей деятельности оказывает информационную поддержку предприятиям региона по осуществлению внешнеэкономической деятельности, а также стимулирует вовлечение субъектов предпринимательства в экспортную деятельность. Еще одним практическим методом работы является организация бизнес-миссий в иностранных государствах. Основной целью этих деловых поездок является индивидуальный подбор потенциальных деловых партнеров, расширение и развитие деловых отношений. В настоящее время уже начат прием заявок для участия в бизнес-миссии в Германию (города Эрфурт и Айзенах), которая пройдет с 31 марта по 5 апреля. Программа визита включает посещение Агентства экономического развития Тюрингии, Центра инноваций и поддержки предпринимательства Айзенаха, Торгово-промышленной палаты города Эрфурт. При содействии немецких партнеров Центром экспорта Могилевской области для каждого из участников делового визита будут индивидуально подобраны потенциальные партнеры для проведения В2В-переговоров исходя из сферы деятельности предприятия (организации). Для представителей IT-компаний дополнительно организуют участие в Международной выставке в сфере IT в Эрфурте.