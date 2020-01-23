В течение прошлого года энергетики Витебской области установили на воздушных линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше более 25 800 птицезащитных устройств (ПЗУ) антиприсадочного типа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Витебскэнерго», данные устройства предназначены для защиты гирлянд изоляторов от загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц и самих птиц от поражения электрическим током. Устройство устанавливается на траверсе воздушной линии электропередачи и препятствует посадке птицы. Кроме того, оно обладает отпугивающим эффектом за счет колебаний устройства, вызываемых воздействием ветра.

Установка птицезащитных устройств антиприсадочного типа на опорах воздушных ЛЭП является не только эффективной мерой защиты животного мира, которая позволяет предотвратить гибель пернатых от поражения электрическим током, но и снизить риск технологических нарушений в электрических сетях.