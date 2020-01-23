РУП «Белпочта» с 30 января увеличивает тарифы на некоторые услуги по пересылке почтовых отправлений по территории республики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, стоимость пересылки заказного письма массой до 20 г для физических лиц увеличится на 8 копеек и будет стоить 1,98 рубля, для юридических лиц — 2,04 рубля.

Кроме того, повысятся тарифы на пересылку внутренних отправлений ЕМS, отправлений «Е-commerce», услуги линейки «Комфорт», услуги «Почтовый курьер» в среднем на 5 процентов.

Тарифы на универсальные услуги почтовой связи (пересылка простой почтовой карточки, простого письма (бандероли)), пересылку отправлений «1 класс», дополнительные услуги почтовой связи общего пользования не изменятся.

Учитывая социальную направленность услуг, оказываемых территориальными центрами социального обслуживания населения, функционирующими в системе органов по труду, занятости и социальной защите республики, РУП «Белпочта» принято решение о включении данных услуг в перечень услуг, по которым не взимается дополнительная плата при приеме платежей через операционные окна объектов почтовой связи посредством ЕРИП.