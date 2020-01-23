Вопросы предоставления общественным объединениям льгот по арендной плате будут урегулированы. Об этом заявил председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов в ходе посещения 23 января мастерской художника и дизайнера Владимира Цеслера.

Леонид Анфимов отметил, что претензий к использованию мастерской у проверяющих нет.

«То, что в помещении имеется кровать, оборудована кухня, – это нормально. Я не вижу здесь проблемы: художник должен творить и иметь возможность отдохнуть», – отметил во время беседы с В. Цеслером руководитель КГК.

Что касается вопроса предоставления льгот по арендной плате общественным объединениям, то он требует дополнительного изучения в каждом конкретном случае.

«Я хорошо знаю специфику работы творческих мастерских, в том числе дизайнерских. В оценке использования мастерских необходимо устранить разночтения по поводу того, что считать творческим процессом, а что – коммерческой деятельностью. Сегодня эти вопросы четко не отрегулированы», – считает Леонид Анфимов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, данная проблема выявлена в ходе мониторинга. По его результатам контрольное ведомство разрабатывает предложения по урегулированию ситуации и при необходимости корректировке законодательства, которые будут внесены в правительство.