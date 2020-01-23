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ЭКОНОМИКА РБ


ОТ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2019 ГОД ПОСТУПИЛО В БЮДЖЕТ ПОЧТИ 3,9 МЛРД РУБЛЕЙ
12:17 24.01.2020

Формирование бюджета Минской области в январе-декабре 2019 года обеспечивали более 901 тысячи плательщиков, в том числе 32,5 тысячи организаций, 41,7 тысяч индивидуальных предпринимателей и 827,3 тысяч физических лиц, уплачивающих имущественные платежи в бюджет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Минской области, в бюджет региона за 2019 год поступило 3896,3 млн. рублей, в том числе в республиканский бюджет – 1194,4 млн. рублей, в местные бюджеты – 2701,9 млн. рублей. В разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу – 990,1 млн. рублей, или 25,4 процента в доходах консолидированного бюджета, по налогу на прибыль – 813,1 млн. рублей (20,9 процента), экологическому налогу (включая налог за добычу) – 743,6 млн. рублей (19,1 процента), налогу на недвижимость – 203,2 млн. рублей (5,2 процента), акцизам - 139,1 млн. рублей (3,6 процента).

От организаций государственного сектора экономики в консолидированный бюджет Минской области за 2019 год поступило 1851,5 млн. рублей. На их долю приходится 47,5 процентов общих поступлений.

От организаций негосударственного сектора поступило 1811,8 млн. рублей (46,5%), индивидуальных предпринимателей – 87,3 млн. рублей (2,2%), физических лиц – 145,8 млн. рублей (3,7%).
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