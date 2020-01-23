В Госкомвоенпроме подвели итоги конкурса работ, представленных на присуждение премии в области науки и техники за 2019 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ведомстве, в конкурсе приняли участие разработки авторских коллективов и организаций, входящих в систему Госкомвоенпрома, внедренные в производство.

Рассмотрение выдвинутых на присуждение премии Госкомвоенпрома работ проходило на конкурсной основе.

Компетентная комиссия Госкомвоенпрома в соответствии с формами экспертной оценки определила работы, которые признаны победителями в трех номинациях.

На основании результатов проведенного конкурса авторский коллектив ОАО «АГАТ – системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления» за работу «Создание тропосферной станции Р-432 («Горизонт»)» признан победителем в номинации «Лучшая разработка в интересах обеспечения потребностей обороны в вооружении, военной и специальной технике».

Тропосферная станция Р-432 разработана в ходе выполнения инициативной опытно-конструкторской работы «Создание тропосферной станции Р-432» в интересах военного ведомства. В разработке тактико-технического задания принимали участие Министерство обороны, ОАО «АГАТ – системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления» и учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь».

Р-432 предназначена для развертывания тропосферных линий связи в полевой опорной сети связи Вооруженных Сил и линий прямой связи между узлами связи подвижных пунктов управления. Тропосферная станция обеспечивает техническое сопряжение с аппаратными (станциями) полевых узлов связи, стационарных узлов связи пунктов управления Вооруженных Сил при помощи оборудования, установленного в изделии, а также легко адаптируется к существующей структуре цифровой системы связи Вооруженных Сил, других министерств и ведомств в различных условиях ее применения.

По результатам государственных испытаний тропосферная станция Р-432 принята на вооружение Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Авторскому коллективу ОАО «АГАТ – системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления», выполнившему работу «Система электроснабжения устройств электропитания железнодорожной автоматики и электромеханики», в номинации «Лучшая разработка по обеспечению импортозамещения» присуждена премия Госкомвоенпрома в области науки и техники за 2019 год.

В рамках сотрудничества с подразделениями Белорусской железной дороги, занимающимися автоматизацией инфраструктуры железнодорожного транспорта, было принято совместное решение о проведении инициативной опытно-конструкторской работы «Разработка и конструирование устройств электропитания железнодорожной автоматики и телемеханики» в интересах БЖД.

Использованные при создании системы электроснабжения (СЭС) технические решения, разработанное специальное программное обеспечение системы диагностики позволили реализовать в полном объеме требования технического задания.

Использование СЭС позволяет существенно уменьшить возникновения незапланированных простоев станции, снизить эксплуатационные затраты станции за счет качественного электроснабжения и повысить уровень надежности работы оборудования сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) станции, а применение универсальных интерфейсов и адаптивного к пользователю программного обеспечения позволяет снизить затраты на обучение обслуживающего персонала.

По итогам проведения опытной эксплуатации и завершения эксплуатационных испытаний СЭС рекомендована к применению на БЖД при новом проектировании, модернизации и ремонте СЦБ.

В течение 2019 года в соответствии с договором было поставлено и оснащено СЭС 17 станций Белорусской железной дороги.

В номинации «Лучшая разработка в интересах народного хозяйства» стал авторский коллектив ОАО «НИИЭВМ» за выполненную работу «Разработка, изготовление, поставка и ввод в промышленную эксплуатацию в Минском метрополитене новой модели входного турникета ПКА-К-М». В ходе выполнения работы разработчики сохранили общий конструктивный облик предшествующей модели выходного турникета калиточного типа (ПКА-К), обновления коснулись электроники, датчиков прохода и системы привода вращения створок.

В ПКА-К-А применен ряд новых решений: используется новая современная микроконтроллерная элементная база с расширенными функциональными возможностями в микроминиатюрном исполнении, бесщеточный интеллектуальный двигатель для привода вращения створок, миниатюрные датчики прохода, сверхъяркие светодиодные индикации разрешения и запрета прохода, высоконадежная CAN-шина для связи внутренних электронных модулей между собой, а также интерфейс Ethernet для связи с АРМ станции. Кроме того, полному обновлению поверглась и система встроенной диагностики.

В ноябре 2018 года выполнена поставка первой партии ПКА-К-А для станций 3-й линии Минского метрополитена, а в мае 2019 года произведена поставка и ввод в эксплуатацию ПКА-К-А на действующую станцию «Площадь Ленина» к открытию II Европейских игр. Предполагается поставка модели ПКА-К-А на все новые станции 3-й линии, а также на действующие станции Минского метрополитена в период до 2030 года.