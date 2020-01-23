С 30 апреля 2020 года белорусская авиакомпания «Белавиа» увеличивает частоту выполнения прямых рейсов из Харькова в Минск с пяти до семи в неделю. Об этом сообщает международный аэропорт Харьков на странице в Facebook.

Полеты между городами будут выполняться ежедневно по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и субботам.

Время полета составляет 1 час 12 минут. Стоимость билета в одну сторону без учета багажа - от 80 долларов США.