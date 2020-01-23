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ЭКОНОМИКА РБ
НАЦИОНАЛЬНАЯ АВИАКОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» УВЕЛИЧИВАЕТ КОЛИЧЕСТВО РЕЙСОВ ИЗ ХАРЬКОВА В МИНСК
11:45 24.01.2020
С 30 апреля 2020 года белорусская авиакомпания «Белавиа» увеличивает частоту выполнения прямых рейсов из Харькова в Минск с пяти до семи в неделю. Об этом сообщает международный аэропорт Харьков на странице в Facebook.
Полеты между городами будут выполняться ежедневно по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и субботам.
Время полета составляет 1 час 12 минут. Стоимость билета в одну сторону без учета багажа - от 80 долларов США.
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