В Национальном собрании Республики Беларусь 23 января состоялся семинар на тему «Законотворческий процесс в Республике Беларусь».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в работе семинара приняли участие депутаты Палаты представителей Национального собрания, члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, директор Национального центра правовой информации Евгений Коваленко, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов, первый заместитель министра юстиции Сергей Задиран, заместитель председателя Конституционного Суда Наталья Карпович, директор государственного учреждения «Научно-практический центр проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь» Василий Марчук.

В своем докладе «Информационное обеспечение законотворческого процесса в Республике Беларусь» Евгений Коваленко подробно информировал о проводимой Национальным центром правовой информации работе по обеспечению законотворческого процесса в Республике Беларусь. Депутаты детально ознакомились с процессами публичного обсуждения проектов правовых актов, официального опубликования и вступления в силу законов, а также формирования государственных информационно-правовых ресурсов.

«Не достаточно информации самой по себе. Она должна быть тщательно подобрана, структурирована, актуальна и достоверна. Иными словами – быть представлена и предлагаться к использованию в определенной системе. В отношении правовой информации в Республике Беларусь такой системой является государственная система правовой информации (ГСПИ). НЦПИ более 20 лет является центральным ядром ГСПИ. Мы выступаем в роли координатора, выполняем обязанности по сбору и учету, обработке и хранению, систематизации и актуализации правовых актов, а также их официальному опубликованию. В результате образуется тот самый «золотой запас» национального законодательства, который в последующем распространяется, доводится до государственных органов, организаций и граждан», – отметил руководитель НЦПИ.

Особое внимание в докладе Евгения Коваленко было уделено вопросам цифровизации нормотворческой деятельности: «Уже сейчас более 65% правовых актов, принимаемых в стране, с помощью разработок НЦПИ движутся по единому цифровому коридору и проходят все стадии от принятия до официального опубликования не только без бумажных носителей, но и даже без сопроводительных писем».

Он отметил, что в конце прошлого года НЦПИ приступил к разработке автоматизированной информационной системы «Нормотворчество», которая охватит решения правительства и президента. В ближайшей перспективе – автоматизация работы с актами парламента.

С докладом «Законотворческая деятельность в Республике Беларусь: основные этапы, новации, перспективы совершенствования» выступил Вадим Ипатов. В докладе были освещены основные стадии законотворческого процесса, включая планирование подготовки проектов законов и проведение обязательной юридической экспертизы законопроектов, а также рассмотрены новации Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах», направленные на совершенствование нормотворческой деятельности.

Сергей Задиран представил обобщение практики работы Министерства юстиции над проектами законов, а также рассказал о влиянии законодательных решений на нормативные правовые акты меньшей юридической силы.

Также были детально обсуждены проблемы практического характера, негативно влияющие на процесс создания стабильного и непротиворечивого законодательства (в том числе, множественность актов по одному вопросу, избыточность отсылочных норм, недостаточное прогнозирование последствий принятия правовых решений), а также предложены механизмы их устранения.