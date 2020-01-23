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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЭНЕРГО ОТЧИТАЛОСЬ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ЗА 2019 ГОД
11:11 24.01.2020
Министерство энергетики отчиталось о выполнении показателей в сфере энергосбережения за 2019 год.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, выполнение организациями Минэнерго в 2019 г. установленных госпрограммой «Энергосбережение» на 2016-2020 годы заданий в сфере энергосбережения, по предварительной оценке, составило: ГПО «Белэнерго» – минус 3,9% при задании минус 3,4%; ГПО «Белтопгаз» – минус 2,7% при задании минус 2,6%.
Показатель по доле местных топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе составило: ГПО «Белэнерго» – 1,9% при задании 1,9%; ГПО «Белтопгаз» – 73,0% при задании 66,0%.
Показатель по доле ВИЭ в котельно-печном топливе: ГПО «Белэнерго» – 1,2% при задании 1,2%; ГПО «Белтопгаз» – 1,5% при задании 0,8%.
Экономия топливно-энергетических ресурсов составила: ГПО «Белэнерго» – 211,4 тыс. т у. т. при годовом задании по госпрограмме 180 тыс. т у. т.; ГПО «Белтопгаз» – 4,3 тыс. т у. т. при годовом задании по госпрограмме 4,0 тыс. т у. т.
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