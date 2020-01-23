ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.01.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БЖД ВНЕДРИЛА В ПОЕЗДАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЛИНИЙ MPOS-ТЕРМИНАЛЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ УСЛУГ БАНКОВСКИМИ КАРТОЧКАМИ
10:58 24.01.2020

Белорусская железная дорога совместно с поставщиками услуг связи и банковскими структурами внедрила в поездах международных линий mpos-терминалы для оплаты услуг по банковским платежным карточкам международных платежных систем Visa и Mastercard.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, реализация данного проекта позволит пассажирам рассчитываться в поездах БЖД с помощью банковской карточки, в том числе за чайную продукцию и постельное белье, излишнюю ручную кладь и услуги вагона-ресторана.

Это завершающий этап проекта по внедрению в поездах оплаты услуг железнодорожного транспорта по банковским платежным карточкам с использованием переносных платежных pos-терминалов, который осуществлялся в несколько этапов.

Сначала pos-терминалы для оплаты услуг по банковским платежным карточкам появились в поездах межрегиональных и региональных линий бизнес-класса, затем в поездах региональных линий экономкласса, а в январе нынешнего года mpos-терминалами оснастили все поезда международных линий. До 2020 года оплатить услуги банковской карточкой можно было только при нахождении поезда на территории Республики Беларусь.

Следует отметить, что операции по оплате услуг в поездах БЖД возможны при наличии устойчивой мобильной связи.

Всего Белорусской железной дорогой приобретено 86 mpos-терминалов для оплаты услуг в поездах международных линий по банковским карточкам. Pos-терминалы билетных кассиров в поездах региональных линий экономкласса включены в комплектацию билетопечатающих машин. Оснащение pos-терминалами поездов межрегиональных линий и региональных линий бизнес-класса производилось совместно с ОАО «Беларусбанк».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.01.2020
валюта курс
EUR 2.3435
USD 2.1137
RUB 3.4122
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.01.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3435 -0.0015
USD 2.1137 -0.0019
RUB 3.4122 -0.0066
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3340 2.3380
USD 2.1120 2.1160
RUB 3.4100 3.4150
подробнее

Конвертация в банках
на 24.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1030 1.1070
EUR/RUB 68.3000 68.6000
USD/RUB 61.8000 62.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте