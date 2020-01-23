|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.01.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЖД ВНЕДРИЛА В ПОЕЗДАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЛИНИЙ MPOS-ТЕРМИНАЛЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ УСЛУГ БАНКОВСКИМИ КАРТОЧКАМИ
10:58 24.01.2020
Белорусская железная дорога совместно с поставщиками услуг связи и банковскими структурами внедрила в поездах международных линий mpos-терминалы для оплаты услуг по банковским платежным карточкам международных платежных систем Visa и Mastercard.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, реализация данного проекта позволит пассажирам рассчитываться в поездах БЖД с помощью банковской карточки, в том числе за чайную продукцию и постельное белье, излишнюю ручную кладь и услуги вагона-ресторана.
Это завершающий этап проекта по внедрению в поездах оплаты услуг железнодорожного транспорта по банковским платежным карточкам с использованием переносных платежных pos-терминалов, который осуществлялся в несколько этапов.
Сначала pos-терминалы для оплаты услуг по банковским платежным карточкам появились в поездах межрегиональных и региональных линий бизнес-класса, затем в поездах региональных линий экономкласса, а в январе нынешнего года mpos-терминалами оснастили все поезда международных линий. До 2020 года оплатить услуги банковской карточкой можно было только при нахождении поезда на территории Республики Беларусь.
Следует отметить, что операции по оплате услуг в поездах БЖД возможны при наличии устойчивой мобильной связи.
Всего Белорусской железной дорогой приобретено 86 mpos-терминалов для оплаты услуг в поездах международных линий по банковским карточкам. Pos-терминалы билетных кассиров в поездах региональных линий экономкласса включены в комплектацию билетопечатающих машин. Оснащение pos-терминалами поездов межрегиональных линий и региональных линий бизнес-класса производилось совместно с ОАО «Беларусбанк».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.01.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 23.01.2020
Курсы в банках
на 24.01.2020
Конвертация в банках
на 24.01.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте