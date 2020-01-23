Белорусская железная дорога совместно с поставщиками услуг связи и банковскими структурами внедрила в поездах международных линий mpos-терминалы для оплаты услуг по банковским платежным карточкам международных платежных систем Visa и Mastercard.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, реализация данного проекта позволит пассажирам рассчитываться в поездах БЖД с помощью банковской карточки, в том числе за чайную продукцию и постельное белье, излишнюю ручную кладь и услуги вагона-ресторана.

Это завершающий этап проекта по внедрению в поездах оплаты услуг железнодорожного транспорта по банковским платежным карточкам с использованием переносных платежных pos-терминалов, который осуществлялся в несколько этапов.

Сначала pos-терминалы для оплаты услуг по банковским платежным карточкам появились в поездах межрегиональных и региональных линий бизнес-класса, затем в поездах региональных линий экономкласса, а в январе нынешнего года mpos-терминалами оснастили все поезда международных линий. До 2020 года оплатить услуги банковской карточкой можно было только при нахождении поезда на территории Республики Беларусь.

Следует отметить, что операции по оплате услуг в поездах БЖД возможны при наличии устойчивой мобильной связи.

Всего Белорусской железной дорогой приобретено 86 mpos-терминалов для оплаты услуг в поездах международных линий по банковским карточкам. Pos-терминалы билетных кассиров в поездах региональных линий экономкласса включены в комплектацию билетопечатающих машин. Оснащение pos-терминалами поездов межрегиональных линий и региональных линий бизнес-класса производилось совместно с ОАО «Беларусбанк».