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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА 2019 ГОД В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО 2,5 МЛРД РУБЛЕЙ
10:43 24.01.2020

Бюджет Гродненской области в 2019 году пополняли 15,9 тысяч организаций, 26,2 тысячи индивидуальных предпринимателей и 396,7 тысяч физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Гродненской области, в консолидированный бюджет области за 2019 год поступило 2541,7 млн. рублей налогов и платежей, выполнение плана доходов составило 100,7%, в том числе в республиканский бюджет – 1092,7 млн. рублей (100,2%), местные бюджеты – 1449,0 млн. рублей (101,1%).

По отношению к 2018 году поступления консолидированного бюджета в сопоставимых ценах возросли на 6,0% (прирост 142,8 млн. рублей), республиканского – 10,9% (107,4 млн. рублей), местных – 2,5% (35,4 млн. рублей).

В общей сумме поступлений 96,2%, или 2444,7 млн. рубле, составляют платежи организаций (темп роста в сопоставимых ценах 106,0%). От индивидуальных предпринимателей поступило 49,9 млн. рублей (106,9%), физическими лицами внесено в бюджет 47,1 млн. рублей (100,8%).

Наибольший удельный вес в структуре доходов бюджета занимают акцизы – 34,0%, подоходный налог – 20,5%, налог на добавленную стоимость – 11,9% и налог на прибыль – 9,6%.
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