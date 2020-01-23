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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ МТС ЗАПУСТИЛА ПИЛОТНЫЕ ЗОНЫ 5G В МИНСКЕ
09:55 24.01.2020

Телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС в рамках опытной эксплуатации запустил пилотные зоны нового поколения связи стандарта 5G (New Radio) в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании, один из пилотов развернули на проспекте Независимости. Демонстрационная зона работает на существующей инфраструктуре оператора с использованием оборудования Huawei и Cisco на частотах в диапазоне 3600-3700 МГц.

Технологию на проспекте Независимости протестировали в реальных условиях с помощью смартфона Huawei Mate 20X и роутера HUAWEI 5G CPE Pro. Скорость загрузки составила более 1 гигабита в секунду. Например, видео размером более 500 мегабайт загрузилось примерно за 6 секунд.

«Технология 5G — это следующий шаг в эволюции мобильного интернета. Запуская пилотные зоны, мы хотели, в первую очередь, проверить потенциал пользовательского опыта для наших клиентов. В дальнейшем мы продолжим тестирование различных пользовательских сценариев, других «умных» решений на базе технологии связи пятого поколения, которая в перспективе станет универсальной платформой для создания новых бизнес-моделей и повсеместной цифровизации отраслей», - отметил руководитель технического департамента МТС Алексей Тяжких.

«Компания Huawei является мировым лидером в разработке технических решений в области мобильных сетей связи и всегда, в первую очередь, ориентируется на потребности пользователей. Сети пятого поколения ускорят переход к цифровому миру и предоставят возможность абонентам наслаждаться сервисами, о которых ранее обычный человек мог узнать только в фантастических рассказах, например, голографический вызов и беспилотные транспортные средства. Мы рады сотрудничеству с МТС в развитии сетей 5G», - сказал заместитель директора ООО «Бел Хуавэй Технолоджис» Сяо Сяньфэн.

Стандарт связи пятого поколения предоставит абонентам новый пользовательский опыт потребления услуг мобильного интернета с сопутствующими новыми сервисами, которые требуют сверхскоростей, гарантий качества, высокой пропускной способности и чувствительны к пингу. Развитие получат сервисы виртуальной и дополненной реальности, удаленное управление беспилотными устройствами.

В перспективе внедрение нового стандарта станет драйвером развития различных отраслей, сети 5G задействуют в таких направлениях, как телемедицина, «умный» город, «умное» производство, «умный» дом и транспорт.
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