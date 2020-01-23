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ЭКОНОМИКА РБ


ПОТРЕБИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ ЗАДОЛЖАЛИ ЗА ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГИЮ ПОЧТИ 1,2 МЛРД РУБЛЕЙ
09:49 24.01.2020

За январь-декабрь 2019 г. потребителям республики отпущено электрической и тепловой энергии на сумму 8 873,1 млн руб., уровень оплаты составил 98,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, задолженность потребителей за поставленную им энергию по состоянию на 1 января 2020 г. составила 1161,1 млн руб.

Ряд организаций не обеспечили полную оплату отпущенной им энергии. Уровень оплаты составил: по организациям Минпрома – 94,7%, Минсельхозпрода – 97,4%; концерна «Беллегпром» – 99,6%, Белкоопсоюза – 96,6%, Национальной академии наук Беларуси – 98,9%.

Организациями коммунальной формы собственности за 12 месяцев 2019 года 100-процентный уровень оплаты за энергию, подлежащую оплате, обеспечен по Брестской области и по Минской области. По Витебской области уровень оплаты составил 93,1%, по Гомельской области – 92,2%, по Гродненской области – 98,4%, по Могилевской области – 95,0% и по Минску – 99,7%.

В декабре 2019 г. потребителям республики отпущено электрической и тепловой энергии на сумму 846,6 млн руб., уровень оплаты составил 100,7%.

Не обеспечили полную оплату отпущенной им энергии организации Минсельхозпрода (99,0%), Белкоопсоюза (99,7%) и другие.

Организациями коммунальной формы собственности за декабрь 2019 г. 100-процентный уровень оплаты за энергию, подлежащую оплате, обеспечен по Брестской области, Гродненской области, Минской области и по Минску. По Витебской области уровень оплаты составил 90,6%, по Гомельской области 94,7% и по Могилевской области 96,9%.
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