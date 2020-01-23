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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАМНАЧАЛЬНИКА МОГИЛЕВСКОЙ ТАМОЖНИ 24 ЯНВАРЯ ПРОВЕДЕТ ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ
09:38 24.01.2020
24 января заместителем начальника Могилевской таможни Виктория Альшевская проведет «прямую телефонную линию».
Как сообщили ЭКОПРЕСС таможне, задать вопросы можно будет с 14.00 до 16.00 по телефону: 8 (0222) 29-90-03.
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