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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В IV КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА СОСТАВИЛ 4%
09:25 24.01.2020

Уровень безработицы в Беларуси в IV квартале 2019 года в соответствии с методологией Международной организации труда составил 4,0% от численности рабочей силы в стране.

Как сообщает Национальный статкомитет, уровень занятости населения Беларуси (отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15−74 лет) в IV квартале 2019 г. составил 67,7%.

СПРАВКА: Обследование проводится в соответствии с методологией Международной организации труда на ежеквартальной основе в целях получения информации о численности рабочей силы, занятых, безработных, а также лицах, не входящих в состав рабочей силы, по полу, возрасту, уровню образования и другим демографическим и социально-экономическим характеристикам.

В ходе обследования опрашивается население в возрасте от 15 до 74 лет включительно. Нижняя возрастная граница определена в соответствии с рекомендациями ООН по проведению переписей населения, в которых установлено, что минимальный возраст для определения экономической активности населения не должен превышать 15 лет, а верхняя – с учетом наличия фактов экономической деятельности.

Обследование проводится во всех областях республики и Минске по выборочному методу и охватывает 0,7% от общего числа домашних хозяйств Республики Беларусь с последующим распространением итогов на всю численность населения в обследуемом возрасте.

Методологические различия в формировании численности занятых в экономике по результатам обследования в сравнении с текущей оценкой, получаемой на основании форм государственных статистических наблюдений, данных обследования, административных данных, заключается в следующем: учет занятого населения при проведении обследования осуществляется по месту проживания, а не по месту работы; в численность занятых включаются не учитываемые при текущей оценке лица, отсутствующие на рабочем месте в связи с отпуском по беременности и родам и по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, военнослужащие срочной службы, лица, работающие за пределами республики.
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