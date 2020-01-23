13 февраля 2020 года в Минске состоится V круглый стол «Долговой рынок Республики Беларусь», организуемый компанией Cbonds.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», круглый стол «Долговой рынок Республики Беларусь» – уникальная коммуникационная площадка, ежегодно собирающая свыше 100 представителей банковского сообщества и реального сектора экономики.

Традиционно в нем принимают участие представители регуляторов, биржи, ведущих локальных и международных банков, казначейств, международных рейтинговых агентств и других профессиональных участников рынка ценных бумаг.

В рамках круглого стола пройдет отдельная секция, посвященная обсуждению актуальных и наиболее острых вопросов рынка облигаций Беларуси. Спикерами мероприятия выступят представители министерств финансов и экономики Беларуси, ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», российских и белорусских банков и другие участники.

В связи с ограничением количества бесплатных мест предварительная регистрация является обязательной.

Ознакомиться с программой круглого стола можно по ссылке.