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ЭКОНОМИКА РБ
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ДОЛГОВОЙ РЫНОК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ 13 ФЕВРАЛЯ
17:51 23.01.2020
13 февраля 2020 года в Минске состоится V круглый стол «Долговой рынок Республики Беларусь», организуемый компанией Cbonds.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», круглый стол «Долговой рынок Республики Беларусь» – уникальная коммуникационная площадка, ежегодно собирающая свыше 100 представителей банковского сообщества и реального сектора экономики.
Традиционно в нем принимают участие представители регуляторов, биржи, ведущих локальных и международных банков, казначейств, международных рейтинговых агентств и других профессиональных участников рынка ценных бумаг.
В рамках круглого стола пройдет отдельная секция, посвященная обсуждению актуальных и наиболее острых вопросов рынка облигаций Беларуси. Спикерами мероприятия выступят представители министерств финансов и экономики Беларуси, ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», российских и белорусских банков и другие участники.
В связи с ограничением количества бесплатных мест предварительная регистрация является обязательной.
Ознакомиться с программой круглого стола можно по ссылке.
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