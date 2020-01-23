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ЭКОНОМИКА РБ


ГРОДНЕНСКАЯ ФИРМА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПВХ ЗА ДВА ГОДА НЕ ЗАПЛАТИЛА В БЮДЖЕТ БОЛЕЕ 160 ТЫС. РУБЛЕЙ НАЛОГОВ
17:45 23.01.2020

Гродненская фирма по производству изделий из ПВХ за два года не заплатила в бюджет более 160 тыс. рублей налогов. Такой факт выявили работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области в ходе проверки общества с дополнительной ответственностью.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, коммерческая структура в 2017-2018 годах производила изделия из ПВХ и продавала их за наличный расчет. При этом должностные лица ОДО не отражали в бухгалтерском учете часть выручки, полученной от реализации товаров. Это повлекло занижение налоговой базы и, как результат, неуплату налогов.

Кстати, неучтенная выручка частично зачислялась на банковскую карточку матери директора фирмы, а также направлялась на выплату зарплаты «в конверте» работникам предприятия.

За два года гродненское общество с дополнительной ответственностью не уплатило в бюджет более 160 тыс. рублей. За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении директора ОДО и четырех должностных лиц этой коммерческой организации возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса.

На имущество подозреваемых наложен арест. Ведется предварительное расследование.
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