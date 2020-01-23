Организации Госкомвоенпрома представят около 30 новых разработок в Национальной академии наук 24 января на выставке достижений и наиболее значимых результатов научно-технической и инновационной деятельности ко Дню белорусской науки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, свои достижения научной общественности представят ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей», ОАО «АГАТ – системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления», ОАО «КБ Радар» – управляющая компания холдинга «Системы радиолокации», ОАО «МИНСКИЙ НИИ РАДИОМАТЕРИАЛОВ» и УП «АТОМТЕХ» ОАО «МНИПИ».

Непосредственно в экспозиции будут демонстрироваться современные и перспективные разработки, созданные с большой долей инновационной составляющей и высоким научно-техническим заделом: мобильные средства связи (станция тропосферной связи, радиорелейная станция); эффективные средства обнаружения и противодействия применению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА); аппаратура для мобильных, робототехнических и беспилотных систем радиационного мониторинга и контроля окружающей среды; средства отображения информации, в том числе носимые ЭВМ специального назначения и видеомониторы); прецизионные высоконадежные датчики для специальной техники, способные работать в тяжелых условиях эксплуатации и другие.

ОАО «АГАТ-системы управления» — управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления» представит результаты своей научно-технической деятельности за 2019 год, полученные в ходе успешно выполненных опытно-конструкторских работ.

На стенде предприятия будет экспонироваться макет многофункционального разведывательного комплекса БРДМ-4Б («РОМ»), в котором обеспечена интеграция различных типов разведывательных средств (оптоэлектронных, радиолокационных, радиотехнических, в том числе воздушных) со средствами связи и комплекса «Солдат – боевые системы» на основе беспроводного широкополосного доступа. Изделие принято на вооружение Вооруженных Сил.

Еще одна разработка — цифровая подвижная радиорелейная станция Р-414МБРП создана в ходе выполнения инициативной опытно-конструкторской работы в интересах военного ведомства. Она построена с использованием современной цифровой техники в основном белорусского производства и предназначена для организации радиорелейных и кабельных (проводных и волоконно-оптических) цифровых линий связи полевой опорной сети связи, а также линий привязки к узлам связи подвижных пунктов управления и сети электросвязи общего пользования.

В экспозиции ОАО «АГАТ-системы управления» — управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления» также будет представлен макет комбинированной радиостанции «Богатырь-2» (Р-186).

Среди новинок ОАО «КБ Радар», которые будут представлены на выставке, — переносной комплекс радиомониторинга и радиоэлектронного подавления малогабаритных БЛА «Купол», предназначенный для обнаружения мультикоптеров по излучениям их бортовых средств и радиоподавления каналов управления и навигации БЛА. При обнаружении беспилотника в радиусе 600—1.000 метров от объекта передатчик радиопомех в автоматическом режиме осуществляет радиоподавление каналов управления мультикоптером, линий передачи данных на наземный пункт управления, а также радиоподавление бортовой аппаратуры спутниковых навигационных систем GPS и GLONASS.

Еще одна новинка предприятия — малобазовый разностно-дальномерный комплекс обнаружения БЛА и наземных пунктов управления «Кираса-М». Комплекс способен автоматически идентифицировать известные БПЛА по их сигнальной информации, координатным и траекторным данным или по спектрально-временной структуре сигналов, определить местоположение источника радиоизлучения разностно-дальномерным методом и подать сигнал оповещения и/или сигналы пункту управления, отобразив и зарегистрировав результаты обнаружения сигналов и местоопределения ИРИ на фоне электронной карты, либо ортофотоплана и/или 3D модели местности.

В настоящее время наряду с традиционными для ОАО «МИНСКИЙ НИИ РАДИОМАТЕРИАЛОВ» направлениями деятельности по разработке производству СВЧ монолитных интегральных схем, оптоэлектронных компонентов, датчиков, полупроводниковых материалов активно развивается деятельность по созданию многофункциональных модулей, приборов, оборудования и систем различного назначения с использованием собственной элементной базы.

В рамках научно-технической программы Союзного государства «Автоэлектроника» ОАО «МИНСКИЙ НИИ РАДИОМАТЕРИАЛОВ» по техническому заданию ОАО «МАЗ» разрабатывает систему мониторинга концентрации СО, СО2 и мониторинга концентрации метана (СН4) в критических точках на борту автомобиля, которая будет представлена на выставке. Система обеспечивает контроль безопасности на борту автотранспортного средства, выявление пожарной опасности на ранней стадии и проведение мониторинга воздушной среды в замкнутых помещениях на рабочих местах операторов.

ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей» представит продукцию по нескольким направлениям своей деятельности, в том числе широкий спектр видеомониторов межвидового применения и ЭВМ специального назначения. На стенде предприятия будут экспонироваться модуль дисплейный цветной МДЦ-256 на бесшовной ЖК-панели с двумя независимыми областями отображения и защищенные ноутбуки БУ-51 и БУ-43.

Сегодня ведущим научно-исследовательским и производственным центром Республики Беларусь и одним из мировых лидеров в области разработки и производства оборудования для ядерных измерений и радиационного контроля по праву можно назвать предприятие «АТОМТЕХ» ОАО «МНИПИ».

Среди уникальных инновационных изделий, представленных УП «АТОМТЕХ» ОАО «МНИПИ» — аппаратура аэрогамма-съемки АТ1000 для дистанционного радиационного мониторинга местности, территории и объектов, подвергшихся радиоактивному загрязнению; пост радиационного контроля ПРК-АТ2341, предназначенный для непрерывного контроля радиационной и метеорологической обстановки, в том числе в зоне влияния АЭС; линейка интегральных блоков детектирования, предназначенных для осуществления дозиметрического, радиометрического и спектрометрического радиационного контроля; дозиметр ДКС-АТ2533 и многофункциональный носимый дозиметр-радиометр МКС–АТ1118М с расширенным комплектом блоков детектирования.

Сегодня только в системе Госкомвоенпрома 12 организаций аттестованы как научные. Научными исследованиями и разработками занимается около 6 тысяч сотрудников, среди них более 100 имеют ученую степень кандидата или доктора наук.

Научный потенциал Госкомвоенпрома базируется на научных школах, традиционно относящихся к оборонной тематике и созданных для ее научного обеспечения, а также на научных школах, работающих в системах Национальной академии наук Беларуси, министерств обороны и образования страны, проводящих базовые научные и военно-технические исследования в интересах разработок продукции военного назначения.

Для укрепления кадрового потенциала, наращивания квалификации и профессионализма акцент делается на кооперацию образования и прикладной науки. В этих целях расширяется практика создания филиалов вузовских кафедр на производственных предприятиях Госкомвоенпрома.

Доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной промышленной продукции организациями Госкомвоенпрома вырос в 2019 году в 2,5 раза по сравнению с 2018 годом и составил 19,8%.