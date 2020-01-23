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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПОРТ БЕЛОРУССКОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОДУКЦИИ В 2019 ГОДУ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 23,8%
17:33 23.01.2020
В 2019 году предприятия концерна «Беллесбумпром» произвели целлюлозно-бумажной продукции на сумму 541,2 млн рублей, что в сопоставимых условиях на 44,1% больше, чем в 2018 году.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, из общего объема произведенной целлюлозно-бумажной продукции порядка 56% реализовано на внешние рынки. География экспорта охватила более 50 стран. В их числе Китай, Россия, Украина, Польша, Германия, Чехия, Иран, Египет, Турция, Шри-Ланка, Ливан, Марокко – география очень широкая.
Темп роста экспорта по сравнению с 2018 годом составил 123,8%. На внешние рынки поставлено целлюлозно-бумажной продукции на 164,4 млн долларов США. Это различные виды бумаги, картона и изделий из них, бумажная упаковка, санитарно-гигиенических изделия, обои и тара.
Кроме того, предприятия целлюлозно-бумажной отрасли концерна активно реализуют мероприятия по наращиванию объемов производства импортозамещающей продукции. В 2019 году ее произведено на сумму 238,6 млн рублей, что на 21,6% больше, чем в 2018 году.
В целом, концерн «Беллесбумпром» сейчас активно работает над дальнейшим развитием целлюлозно-бумажной отрасли. Перспективы у нее огромные. Спрос на бумагу и картон в мире растет, большие ставки на экологичную упаковку, и у предприятий есть все предпосылки это использовать. В стране есть для этого сырье - древесные ресурсы, перерабатывающие мощности, технологии и профессиональные кадры.
Сегодня на предприятиях концерна уже обеспечен полный цикл переработки древесного сырья и получения из него конечного продукта с высокой добавленной стоимостью. Причем, вовлекается в оборот низкосортное древесное сырье, с переработкой которого еще недавно были проблемы из-за отсутствия соответствующих технологий и производств. Сейчас из этого сырья уже получают целлюлозу на Светлогорском ЦКК, далее из целлюлозы на заводе в Шклове делается бумага, которая в свою очередь служит материалом для производства широкого ассортимента экологичной упаковки и санитарно-гигиенических изделий.
По аналоги с производством древесных плит, которое стало толчком для развития мебельных предприятий в стране (их за последние годы стало в 2 раза больше, сейчас около 1300), так же и производство рулонной бумажной продукции раскрывает перспективы по созданию в Беларуси новых предприятий, которые могут производить достаточно широкий ассортимент товаров из бумаги, в том числе, упаковку. Это отличная ниша для организации небольшого частного бизнеса, развитие которого приветствуется государством, предусмотрено много преференций и различных форм поддержки для начинающих предпринимателей. Предприятия концерна будут готовы обеспечить такие предприятия исходной продукцией – бумагой и картоном в необходимых объемах.
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