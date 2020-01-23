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ЭКОНОМИКА РБ
ПОЧТИ В 5 РАЗ ПОДОРОЖАЛ НАДЕЛ ЗЕМЛИ В ПОСЕЛКЕ ДРУЖНЫЙ ПУХОВИЧСКОГО РАЙОНА ПО ИТОГАМ ТОРГОВ НА БУТБ
17:20 23.01.2020
Почти в 5 раз подорожал надел земли в поселке Дружный Пуховичского района по итогам электронных торгов земельными участками, которые состоялись на площадке «БУТБ-Имущество» 22 января.
Как сообщает сайт ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», на участок площадью 14,51 сотки претендовали 5 участников. В течение торгов было сделано 74 ставки, в результате чего победителю участок достался за 38 540 BYN при стартовой цене всего 8200 BYN.
Организатором электронных торгов выступил Свислочский сельский исполнительный комитет.
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