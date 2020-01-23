Более чем на 7% увеличилось количество автобусов, проследовавших в 2019 году через пункты пропуска Гродненской региональной таможни.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, всего гродненскими таможенниками было оформлено 93 тыс.автобусов.

Традиционно пользуются популярностью, как у иностранных туристов, так и у белорусов, пункты пропуска «Брузги» и «Каменный Лог», на которые по-прежнему приходится нагрузка в 70% от всего автобусного потока, следующего в зоне ответственности таможни.

Более 35 тыс. автобусов проследовало через пункт пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе. Несмотря на масштабные ремонтные работы, проводимые во время реконструкции, автобусный пассажиропоток здесь не только не снизился, но и вырос на 6%.

На 8,5% увеличилось количество автобусов на белорусско-литовской границе в пункте пропуска «Каменный Лог». Всего здесь оформлено более 30 тыс. такого транспорта.

Наибольший рост автобусного потока, а это на 23% больше, чем в предыдущем году, отмечен в пункте пропуска «Привалка»: он увеличился с 8 тыс. автобусов до 10 тыс.

Бесспорно, такому увеличению автобусного потока способствуют создаваемые таможенным комитетом и таможней комфортные условия для пересекающих таможенную границу ЕАЭС, в том числе оптимизация таможенных процедур и модернизация пунктов пропуска.

Безвизовый режим является также значимым фактором растущей туристической привлекательности Гродненского региона. К слову, в Гродненской региональной таможне предоставляется возможность въезда на территорию Беларуси через пункты пропуска «Брузги», «Берестовица», «Бенякони», «Привалка», «Лесная», «Гродно-Центральный» и «Аэропорт».