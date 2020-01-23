ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.01.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ В 2019 ГОДУ ОФОРМИЛИ 93 ТЫС. АВТОБУСОВ: РОСТ СОСТАВИЛ БОЛЕЕ ЧЕМ 7%
17:11 23.01.2020

Более чем на 7% увеличилось количество автобусов, проследовавших в 2019 году через пункты пропуска Гродненской региональной таможни.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, всего гродненскими таможенниками было оформлено 93 тыс.автобусов.

Традиционно пользуются популярностью, как у иностранных туристов, так и у белорусов, пункты пропуска «Брузги» и «Каменный Лог», на которые по-прежнему приходится нагрузка в 70% от всего автобусного потока, следующего в зоне ответственности таможни.

Более 35 тыс. автобусов проследовало через пункт пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе. Несмотря на масштабные ремонтные работы, проводимые во время реконструкции, автобусный пассажиропоток здесь не только не снизился, но и вырос на 6%.

На 8,5% увеличилось количество автобусов на белорусско-литовской границе в пункте пропуска «Каменный Лог». Всего здесь оформлено более 30 тыс. такого транспорта.

Наибольший рост автобусного потока, а это на 23% больше, чем в предыдущем году, отмечен в пункте пропуска «Привалка»: он увеличился с 8 тыс. автобусов до 10 тыс.

Бесспорно, такому увеличению автобусного потока способствуют создаваемые таможенным комитетом и таможней комфортные условия для пересекающих таможенную границу ЕАЭС, в том числе оптимизация таможенных процедур и модернизация пунктов пропуска.

Безвизовый режим является также значимым фактором растущей туристической привлекательности Гродненского региона. К слову, в Гродненской региональной таможне предоставляется возможность въезда на территорию Беларуси через пункты пропуска «Брузги», «Берестовица», «Бенякони», «Привалка», «Лесная», «Гродно-Центральный» и «Аэропорт».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.01.2020
валюта курс
EUR 2.3435
USD 2.1137
RUB 3.4122
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.01.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3435 -0.0015
USD 2.1137 -0.0019
RUB 3.4122 -0.0066
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3420 2.3460
USD 2.1130 2.1160
RUB 3.4080 3.4160
подробнее

Конвертация в банках
на 23.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1070 1.1100
EUR/RUB 68.6000 68.8500
USD/RUB 61.9000 62.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте