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ЭКОНОМИКА РБ
МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР LIFE:) ЗАКРЫВАЕТ УСЛУГУ «РОУМИНГ РОССИЯ»
17:07 23.01.2020
Мобильный оператор life:) с 28 января закрывает услугу «Роуминг Россия» для новых подключений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании, абоненты, которые активировали услугу до 28 января, смогут пользоваться трафиком до конца срока ее действия.
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