ЭКОНОМИКА РБ

МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР LIFE:) ЗАКРЫВАЕТ УСЛУГУ «РОУМИНГ РОССИЯ»

17:07 23.01.2020 Мобильный оператор life:) с 28 января закрывает услугу «Роуминг Россия» для новых подключений. Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании, абоненты, которые активировали услугу до 28 января, смогут пользоваться трафиком до конца срока ее действия.